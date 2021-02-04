مكوك الأهلي يُصغر الكُرة الأرضية لتوجيه ضربة تاريخية في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انطلق مكوك النادي الأهلي فوق الجميع في إفريقيا بعد تتويجه باللقب التاسع في دوري الأبطال نوفمبر الماضي، والآن يواصل رحلته ليحلق فوق الكُرة الأرضية ليراها بصورة مصغرة لاستشكاف بطولتها العالمية الوحيدة للأندية.

النادي الأهلي يبدأ الليلة مهمته في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري ممثل الدولة المنظمة، من أجل تحقيق فوز تاريخي يصعد به إلى نصف نهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخة في مشاركته السادسة.

كأس العالم للأندية تضم صفوة أبطال العالم الذين توجوا بالألقاب القارية للموسم الماضي 2019-2020، وهو ما يمنح المُسابقة أهمية كبيرة نظراً لإقامتها بين أبطال من العيار الثقيل، بالإضافة إلى بطل البلد المستضيف.

وتُعد بطولة العالم للأندية هي البطولة الرسمية الوحيدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأندية من كل القارات، والتي من المقرر أن تشهد توسعات وتطور في النسخ المُقبلة منها لتزداد قوة وشهرة وقيمة.

مهمة صعبة

يُدرك بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي صعوبة المهمة المُقبل عليها، عندما يحل ضيفاً على الدحيل القطري في بلده، متسلحاً بمحترفيه ومدربه المخضرم صبري لموشيه، لذلك لا يُفكر مدرب صنداونز السابق سوى في المواجهة الأولى فقط.

الحديث تواتر في الأيام الماضية عن مواجهة مرتقبة بين الأهلي بطل إفريقيا وبايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لكن إدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين تناسوا تماماً ما ينتظرهم بعد مواجهة الدحيل لزيادة التركيز.

قبل 24 ساعة من المباراة قال طاهر محمد لاعب الفريق إن كل اللاعبين والجهاز الفني لا يُفكرون في الوقت الراهن في أي شيء يتعلق بكأس العالم للأندية سوى بمواجهة الدحيل فقط، حيث لا حديث عن صدام بايرن ميونيخ أو ما ينتظر الفريق بعد اللقاء الأول.

موسيماني أكد أنه درس ومساعديه فريق الدحيل جيداً خلال الفترة الماضية، وشاهدوا كل مبارياته السابقة، وفوزه على الأندية الأقل قوة بنتائج كبيرة، وفوزه الصعب على الأندية الكبيرة محلياً، ليؤكد في النهاية للجمهور أن بطل إفريقيا على موعد مع مواجهة صعبة.

تشكيل المونديال

لعب بيتسو موسيماني بالعديد من طرق اللعب مؤخراً في بطولة الدوري مع النادي الأهلي، حيث تنوع بين طريقتي (4-3-3) و(4-2-3-1)، وتغير التشكيل كثيراً، ليؤكد مدرب الأهلي أنه يعمل على إعداد الفريق لبطولة العالم.

وفي خلال أخر مرانين للنادي الأهلي، لعب بيتسو مرتين بتشكيلتين بطريقتين مختلفتين، ليبدو أنه سيلعب بالطريقتين خلال المباراة، فمن الممكن أن يبدأ بثلاثي دفاعي في الوسط ثم يستبدل أحدهم بصانع الألعاب مجدي أفشة أو العكس.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق (محمد هاني)، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي (أفشة)، أليو ديانج

ثلاثي الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر (كهربا)

ولن تكون هناك تغييرات كثيرة أو مفاجآت في تشكيل الأهلي، حيث يعتمد الفريق الأحمر على الروح والتركيز ومساندة الجماهير الغفيرة في الملعب التي ستنتشر في 30% من المدرجات، وذلك وفقاً لما صرح به قائد الفريق محمد الشناوي.

مشاركات سابقة

صعد الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية مرتين من قبل، ليحقق الميدالية البرونزية مرة، والمركز الرابع مرة، بينما استقر في المركز السادس 3 مرات، ويُمني النفس بأن يصعد لنصف النهائي الثالث بالتغلب على الدحيل.

وتعود أخر مشاركة للنادي الأهلي بالمونديال إلى عام 2013 عندما تغلب على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ليظهر في مونديال المغرب قبل أن يغيب لأكثر من 7 سنوات.

بطاقة المباراة

الحدث: كأس العالم للأندية

التاريخ: 4 فبراير 2021

التوقيت: 7:30 بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1 المفتوحة مجاناً

الملعب: استاد المدينة التعليمية