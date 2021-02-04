الجنايني: حكمت اتحاد الكرة بشكل مؤسسي وليس فردي.. وأديت مهمتي بدون انحياز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه أدار الاتحاد بصورة مؤسسية بالمشاركة بين كل المسئولين.

وفي تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" قال عمرو الجنايني :"حكمت اتحاد الكرة بصورة مؤسسية، لم يكن هناك وجوداً للحكم الفردي أو الذي يتم بالأهواء، أو عن طريق الانفعالات، أو استقبال المكالمات الهاتفية لاتخاذ القرارت".

وأضاف الجنايني :"أنا زملكاوي، والجميع يعرف ذلك، لكنني حاولت تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع، دون النظر إلى الزمالك أو الأهلي، من كان لديه حق حصل عليه، وهذا بالنسبة لكل الأندية بدون انحياز أو انتماء".

وتابع عمرو الجنايني :"لم يكن هناك تدخل من الخارج من أي شخص في عمل الاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا أمر لم يحدث على الإطلاق خلال فترة عملي في اللجنة المؤقتة".

وأتم الجنايني :"لا أعرف إذا كان هاني أبو ريدة هو من اختارني أم لا، لكنني أبلغت بتولي المهمة من الدولة، وما أعرفه أن أبو ريدة أعفي من مهمته أو استقال".