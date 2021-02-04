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مدرب سموحة: لا أطلب من مصطفى فتحي الدفاع.. وغياب حسام حسن لشعوره بالإجهاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، إلى إنه لايجعل مصطفى فتحي يعود مع الفريق ليدافع وهذا يكسبنا عمقاً هجومياً.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لسموحة في مباراته أمام الإسماعيلي التي جمعتهما يوم أمس الأربعاء وانتهت لصالحهم بثنائية نظيفة.

وتطرق سامي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، لعدم دفعه بمهاجم فريقه حسام فريقه أمام الإسماعيلي، مشيراً إلى أن الأمر يعود لأسباب فنية فقط.

وأضاف مدرب سموحة:"حسام حسن ابني والمهندس فرج عامر لا يتأخر وفي حال وصول أي عرض يُناسب حسام وقيمة سموحة سيتم الموافقة على رحيله ولم أدفع به اليوم لأنه مجهد ليس فقط".

وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة قد أعلن خلال الانتقالات الشتوية الماضية توصله لاتفاق ببيع حسام حسن لأحد الأندية في ولكن قد أغلق باب الانتقالات الشتوية بنهاية شهر يناير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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