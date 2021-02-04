يا لها من متعة.. برشلونة يتجاوز غرناطة في ربع نهائي الكأس بفوز مثير في مباراة 8 نجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تأهل برشلونة لنصف نهائي الكأس بعد الفوز على غرناطة بنتيجة 5-3 بعدما امتدت للوقت الإضافي، اليوم الأربعاء ضمن ربع نهائي البطولة على ستاد نويفو لو كارميناس (غرناطة).

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 بعدما ادرك الفريق الكتالوني موقفه في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

أحداث المباراة

أتى تهديد خطير من جانب ترينكاو على مرمى غرناطة في الدقيقة 8 من عمر المباراة، بعد متابعة على كرة ارتدت أمامه لكن الحارس كان في الموعد وحولها لضربة ركنية.

حاول ميسي في الدقيقة 22 من عمر المباراة ممارسة عادته في التسجيل من الركلات الثابتة بعدما أرسل كرة تجاه الزاوية اليمنى الحالي لكن آرون اسكانديل كان في الموسم واستطاع أن يتصدى للكرة وحولها إلى ضربة ركنية.

واستطاع كنيدي أن يسجل هدف التقدم لصالح غرناطة في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعدما أرسال ألبرتو سورو تمريرة لزميله أمام المرمى الخالي ولم يواجه صعوبه في التسجيل.

وسجل روبيرتو سولدادو الهدف الثاني لصالح غرناطة في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بعدما حصل على الكرة من أنخيل مونتورو وأسكنها في الجانب الأيمن.

وقلص جريزمان النتيجة في الدقيقة 88 من عمر المباراة بعدما حصل على كرة مسقطة من ميسي خلف الدفاع أسكنها بالقدم اليسري من الوضع طائرًا لترتطم في القائم ثم الحارس اسكانديل تسكن من الزاوية الضيقة.

وعاد أنطوان جريزمان في الدقيقة 90+2 ليكرر مع ميسي نفس اللعب بنفس الطريقة لكنه استقبل كرة القائد بتمريرة رأسية لخوردي ألبا الذي أسكن الكرة في الشباك بالرأس.

واستمر ابداع انطوان جريزمان وأضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 100 من عمر المباراة بعدما استقبل عرضية من خوردي ألبا أسكنها في الشباك برأسية رائعة.

ولم يكن غرناطة بحاجة لأكثر من 4 دقائق أخرى من أجل التعادل مع برشلونة عن طريق ركلة جزاء عن طريق فيدي الذي تفوق على تير شتيجن في المواجهة المباشرة وأسكن الكرة في الشباك.

وواصل اللقاء متعته واستطاع برشلونة أن يتقدم من جديد بالهدف الرابع في الدقيقة 108 عن طريق فرانكي دي يونج الذي قام بالمتابعة على تسديدة تصدى لها الحارس من ليونيل ميسي وأسكنها في الشباك.

استطاع خوردي ألبا أن يسجل الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 113 بعدما حصل على تمريرة من أنطوان جريزمان داخل منطقة الجزاء صوبها بقوة مباشرة في شباك غرناطة.