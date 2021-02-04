بمشاركة تريزيجيه.. وست هام يُسقط أستون فيلا بثلاثية في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي وست هام يونايتد الإنجليزي فوزا على نظيره أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ22 في الدوري الإنجليزي.

وشارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في أحداث المباراة، بديلاً خلال الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بدلاً من روس باركلي.

وافتتح توماس سوتشيك أهداف اللقاء في الدقيقة 51، وعزز الوافد الجديد جيسي لينجارد النتيجة في الدقيقة 51، وقلص أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا النتيجة في الدقيقة 81، وعاد لينجارد ليقضي على أحلام أستون فيلا بهدف ثالث في الدقيقة 83.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 38 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 32 في المركز التاسع.