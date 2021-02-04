المصري يُعلن تأجيل مباراته أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، تلقيه خطاباً من اتحاد الكرة يُفيد بتأجيل مباراتهم في الجولة الثالثة عشر من الدوري أمام بيراميدز.

وأشار مجلس إدارة المصري، عبر بيان رسمي صادر عنه مساء يوم أمس الأربعاء، إلى أنه تم تأجيل المباراة إلى موعد يُحدد في وقت لاحق؛ لتعارض موعدها مع موعد سفر فريق بيراميدز إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان لملاقاة نظيره فريق راسينج كلوب بطل كوت ديفوار في ذهاب دور الملحق من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر أن يلتقي المصري نظيره بيرايمدز في الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق العاشر من فبراير.