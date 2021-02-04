أحمد سمير: أضعت على الزمالك "دوري وكأس".. وأتمنى التسجيل في أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، إنه أضاع على الزمالك لقب دوري وأقصى فريقه من بطولة الكأس خلال مشاركته أمامهم مع فريقه.

وأضاف سمير، في تصريحات لقناة تايم سبورتس، مساء يوم أمس الأربعاء:"الناس إذا تابعت مستوايا مع فريقي في الموسم سيجدون أنني ألعب بالمستوى ذاته وسجلت 6 أهداف ولكن لم أُسجل في مرمى الزمالك".

وأشار لاعب طلائع الجيش، إنه سجل 5 أهداف الموسم الماضي في مرمى الزمالك بواقع هدفاً في مرمى محمد عواد و4 في مرمى محمود عبدالرحيم "جنش"، قائلاً:"وأتمنى التسجيل في مرمى أبو جبل وأضعت عليهم الدوري من عامين وأخرجتهم من الكأس وهذا ماتربيت عليه في الناشئين أن أقدم كل ما لدي مع فريقي".

وأتم لاعب الطلائع تصريحاته بالإشارة إلى أن ظلّ لمدة 10 سنوات بقطاع ناشئين نادي الزمالك قبل الرحيل والعودة في الموسم الذي توّج به الفريق بالدوري 2014/2015:"رحلت بقرار مجلس إدارة وليس المدير الفني فيريرا".