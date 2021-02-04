متحدث الزمالك: باتشيكو سيستفيد من الصفقات الجديدة.. ومواجهة الاتحاد قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء، سيستفيد من الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق، أمام فريق الاتحاد السكندري.

ويلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري، الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر في دوري WE المصري.

وقال سالم في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "كان هناك جلسة بين باتشيكو مدرب الزمالك واللاعبين لإغلاق مباراة المحلة، والزمالك خسر ٥ نقاط من فرق لا تنافس على الصدارة مع احترامنا لجميع الفرق".

وأضاف: "لكن هذا الأمر سيفيد الفريق في المباريات القادمة، ومن الصدف أننا فزنا على المقاصة 4-1 والاتحاد فاز على المقاصة 4-0 وستجمعنا بهم مباراة يوم الأحد، ومباراة الاتحاد ستكون قوية".

وتابع متحدث الزمالك: "فرجاني ساسي لم يهتم بالطرد الذي تلقاه ولكن كان همه اللاعب المصاب من المحلة، وتواصل مع محمد سامي لاعب المحلة والطبيب اكثر من مرة للاطمئنان عليه، وعرض تحمل تكاليف علاجه".

واختتم عصام سالم تصريحاته: "باتشيكو أدخل الصفقات الجديدة اليوم في المران للدخول في أجواء الزمالك، وله أولوية للاعب الذي تدرب تحت قيادته، والزمالك له حالة غير الفرق الاخرى، ويهدف لإدخال اللاعبين الجدد خطوة خطوة، وسيكون حريص على الاستفادة منهم خلال مباراة الاتحاد".

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع كل من مروان حمدي من مصر المقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب، وأعاد أيمن حفني للاعتزال في صفوف الفريق.