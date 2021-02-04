هازارد يُسبب صدمة جديدة في ريال مدريد

لم يتوقف مسلسل إصابات نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد منذ انضمامه للنادي الملكي في صيف 2019 من تشيلسي الإنجليزي.

وأكد ريال مدريد في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي؛ أن هازارد خضع للفحوصات الطبية وتبينت إصابته في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر.

وشعر النجم البلجيكي ببعض الآلام في فخذه الأيسر، أثناء المشاركة في المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء، وهو ما أدى إلى انسحاب النجم البلجيكي وعدم إكمال التدريب.

من جانبها، كشفت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية؛ بأن هذه الإصابة ستؤدي لغياب هازارد عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وبذلك، فإن نجم تشيلسي الإنجليزي السابق؛ لن يكون قادرًا على الظهور مع ريال مدريد في مباراته المقبلة -على الأقل- والمرتقبة ضد أتالانتا الإيطالي يوم 24 فبراير القادم، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن غاب هازارد، هذا الموسم، عن ريال مدريد لمدة 27 يومًا، بسبب إصابة عضلية في سبتمبر الماضي، ثم ابتعد مجددًا في نوفمبر لمدة أسبوعين بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وغاب الدولي البلجيكي إجمالًا عن ريال مدريد في 44 مباراة بسبب الإصابات التي تعرض لها على مدار موسم ونصف، منذ انضمامه للنادي الملكي.

ولم يستطع صاحب الـ30 عاما تعويض رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد أن ضمه ريال مدريد على أمل؛ سد جزء من الفراغ، الذي خلفه نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي.

وتجاوز عدد إصابات هازارد خلال موسم ونصف مع ريال مدريد، عدد نظيرتها التي تعرض لها على مدار 7 مواسم في تشيلسي.

وخاض نجم ليل الفرنسي السابق، 35 مباراة فقط بقميص ريال مدريد منذ قدومه من عام ونصف، اكتفى خلالها بتسجيل 4 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، وهو ما لا يتماشى مع القيمة الضخمة التي دفعها النادي الملكي لضمه، والتي بلغت 115 مليون يورو.