نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة في كأس ملك اسبانيا

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “برشلونة وغرناطة” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-2-2021 في ثمن نهائي كأس ملك اسبانيا، والمنتهية بفوز العملاق الكتالوني 5-3 فى الاشوط الاضافية بعد نهاية الوقت الاصلي 2-2.

بادر غرناطة بالتسجيل عبر لاعبه كينيدي في الدقيقة 33، قبل أن يعزز روبرتو سولدادو من تقدم الفريق الأندلسي، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز غرناطة وصعوده للمربع الذهبي في مفاجأة مدوية، أحرز الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 88، قبل أن يسجل خوردي ألبا هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحافظت المباراة على إثارتها خلال الوقت الإضافي، حيث سجل جريزمان الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 100، غير أن غرناطة واصل عناده عقب تسجيل لاعبه فيدي فيكو هدف التعادل في الدقيقة 103 من ركلة جزاء.

وعاد برشلونة للتقدم من جديد، عبر نجمه الهولندي فرينكي دي يونج، الذي أحرز الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 108، بينما تكفل ألبا بتسجيل الخامس في الدقيقة 113.

وبعدما خسر لقب كأس السوبر الإسباني بخسارته في النهائي أمام أتليتك بلباو الشهر الماضي، وتقلص آماله في الفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق كبير من النقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، يأمل برشلونة في رسم البسمة على وجوه جماهيره المحبطة في الموسم الحالي من خلال الحصول على كأس الملك.

وحسم ألبا فوز برشلونة بتسديدة مباشرة رائعة من تمريرة جريزمان ليضمن الفريق القطالوني مكانه في الدور قبل النهائي.

مباراة اليوم بين برشلونة وغرناطة لم تُنقل على أي قناة في الشرق الأوسط، ونقلناها لكم بشكل حصري، كما اذيعت على قناة زيجو سبورت الهولندية، وقناة سبورت 1 المجرية.

واقيمت مواجهة برشلونة وغرناطة اليوم على ملعب نويفو لوس كارمينيس، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسي ماريا سانشيز مارتينيز”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تأهل برشلونة إلى هذا الدور من كأس ملك اسبانيا إثر تغلبه على “كورنيا” بهدفين نظيفين في دور 32، وانتصاره على “رايو فاليكانو” بهدفين مقابل هدف واحد في دور 16.

في المقابل، بدأ غرناطة من الدور الأول وانتصر على “سان خوان” بهدفين نظيفين، وفي الدور الثاني انتصر على “كولتورال ديبورتيفا ليونيسا” بنتيجة (2-1)، وبنفس النتيجة أقصى مالاجا من دور 32، وفي دور 16 تغلب على “نافالكارنيرو” بسداسية نظيفة.

ويمر برشلونة بفترة رائعة، فبغض النظر عن ما حدث في كأس السوبر الاسباني أمام “اثلتيك بيلباو”، وخسارته من “يوفنتوس” في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، لم يتعرض البرسا لأي هزيمة حيث انتصر في 8 مباريات في الدوري الاسباني وتعادل في 2، كما فاز في مباراتين بكأس ملك اسبانيا.

أما غرناطة، لم يخسر هو الآخر منذ هزيمته أمام برشلونة في الدوري الاسباني حيث خاض 6 مباريات ما بين الليجا وكأس ملك اسبانيا، انتصر في 4 مناسبات، وتعادل في 2.

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