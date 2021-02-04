فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي “عصيان آنفيلد على الريدز”

يُقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة ليفربول اليوم امام برايتون في الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة 22.

تلقى ليفربول خسارة موجعة من برايتون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعبه آنفيلد روود، ليظل دون انتصار في آخر 3 لقاءات خاضها الريدز في معقله.

وسجل الكولومبي “ستيفن ألزاتي” هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (56)، بعدما مهد له زميله البلجيكي ليوناردو تروسارد كرة عرضية بالرأس ليودعها المهاجم صاحب (22 عامًا) في شباك الحارس “كويمين كيليهر”.

وغاب حارس ليفربول الأساسي “أليسون بيكر” عن مواجهة فريقه الليلة بسبب الإصابة التي لم يتم الكشف عنها حتى هذه اللحظات.

وانطلقت صافرة بداية مباراة ليفربول وبرايتون من الحكم الدولي الإنجليزي الشهير “كيفين فريند” في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت جرينيتش.

ونقل بث مباشر أهم لقاءات مباريات اليوم الاربعاء على قنوات بين سبورت القطرية (بي إن سبورتس hd1) بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، كمانقل على قناة سبورت TV1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورت إيطاليا.

وبهذه الخسارة تجمد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بـ 47 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى أمام أستون فيلا، فيما ابتعد برايتون عن منطقة الهبوط بفارق 6 نقاط بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة.

اهداف مباراة ليفربول وبرايتون (0-1)

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