كلوب يتعامل مع أنصار ليفربول بواقعية في مسألة عودة فان دايك

هبط المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب بأحلام أنصار الريدز لأرض الواقع بشأن إمكانية عودة مدافع الفريق، فيرجيل فان دايك هذا الموسم.

وتعرض فان دايك (29 عامًا) لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل (2-2) مع إيفرتون بديربي الميرسيسايد في 17 أكتوبر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، إثر تدخل عنيف من حارس مرمى التوفيز، جوردان بيكفورد، ليخضع المدافع الهولندي بعدها لجراحة في الركبة.

وبدا كلوب متشككًا حيال عودة فان دايك للعب هذا الموسم مرة أخرى، بعد أن سُئل عن احتمالات مشاركة المدافع الهولندي في الدوري الإنجليزي، وحول تقييد اسمه في قائمة الفريق التي ستشارك في الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال أوروبا.

وصرح المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأربعاء، بأن فان دايك يحتاج إلى معجزة للحاق بأي مباراة مع ليفربول هذا الموسم.

حيث قال كلوب في هذا الصدد: “لم يخبرني أي طبيب بوجود فرصة أمام فيرجيل للعب مجددًا هذا الموسم. لا أريد أن أصف عودته بالمستحيلة، لكنها لن تحدث على الأرجح”.

وتكهنت تقارير صحفية بريطانية هذا الأسبوع؛ بأن فان دايك قد يعود للعب مع ليفربول في أبريل المقبل، وهو ما علق عليه كلوب، قائلًا: “لا أعرف من أين تأتي هذه الأشياء (الأخبار). ليس علينا حقًا مناقشة هذا”.

ويعاني دفاع ليفربول من غيابات طويلة بسبب الإصابات التي تعرض لها جميع مدافعي الفريق الرئيسيين، حيث أصيب كل من؛ جو جوميز وجويل ماتيب إلى جانب فان دايك، مما اضطر إدارة الريدز للتعاقد مع “أوزان كاباك” من شالكه الألماني، و”بنجامين ديفيز” من “بريستون نورث إيند” الذي ينشط في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة خلف الثاني مانشستر يونايتد، و4 نقاط مع المتصدر السيتي.