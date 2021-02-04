بث مباشر شاهد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي اليوم “يلا شوت”

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة ليفربول اليوم امام برايتون في الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة 22، والمقرر لها على ملعب آنفيلد روود.

تنطلق مباراة اليوم الاربعاء بين ليفربول وبرايتون في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت جرينيتش، ويديرها الحكم الدولي الإنجليزي الشهير “كيفين فريند”.

وينقل أهم لقاءات مباريات اليوم الاربعاء على قنوات بين سبورت القطرية (بي إن سبورتس hd1) بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، كما تنقل على قناة سبورت TV1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورت إيطاليا.

انتهت المباراة الأولى بين الحُمر والنوارس في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم 2021/2020، بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويسعى رفاق محمد صلاح لمواصلة البناء على الانتصارات الأخيرة لهم في لندن، حيث نجحوا في هزيمة توتنهام ووست هام خارج آنفيلد روود خلال الـ 10 أيام الماضية، ما أعادهم من جديد إلى مضمار المنافسة على اللقب.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر بـ 47 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى أمام أستون فيلا.

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