مانشستر سيتي يعزز صدارته بالفوز التاسع توالياً وإيفرتون يستعيد توازنه

المنامة - ياسر ابراهيم -

واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تغلبه على مضيّفه بيرنلي بهدفين نظيفين الأربعاء في الجولة 22 من المسابقة.



وحقق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فوزه التاسع توالياً معززاً صدارته للترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد، مع مباراة مؤجلة ضد ايفرتون.



في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بعد أن تلقى هزيمته الحادية عشرة مقابل ستة انتصارات وأربعة تعادلات.



وبكّر مانشستر سيتي بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عبر البرازيلي غابريال جيزوس عندما استغل كرة مرتدة من الحارس نيك بوب إثر تسديدة قوية للبرتغالي برناردو سيلفا من داخل المنطقة فتابعها برأسه من مسافة قريبة على يسار الحارس .



وهو الهدف الرابع لجيزوس هذا الموسم، سهّل به مهمة فريقه الذي فرض سيطرة مطلقة على المجريات وصنع أكثر من فرصة للتسجيل تناوب مهاجموه على إهدارها حتى نجح رحيم سترلينغ في الدقيقة 38 ترجمة تمريرة عرضية قوية للألماني إلكاي غوندوغان من داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.



وأنقذ الحارس بوب مرماه من هدف ثالث عندما تصدى لتسديدة زاحفة من داخل المنطقة لسترلينغ (50)، ثم أبعد كرة عرضية للدولي الجزائري رياض محرز من أمام سترلينغ وجيزوس (54).



وسجل محرز هدفا ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (57).



وفي مباراة ثانية، استعاد ليستر سيتي توازنه بعد تعادل وخسارة عندما عمق جراح مضيفه فولهام بفوزه بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري كيليتشي إهياناتشو (17) وجيمس جاستن (44) اثر تمريرتين حاسمتين من جيمس ماديسون.



وصعد ليستر سيتي إلى المركز الثالث مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 42 نقطة بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يستضيف برايتون.





إيفرتون يستعيد توازنه



وفي مباراة أخرى استعاد إيفرتون توازنه عقب فوزه على مضيفه ليدز يونايتد بهدفين لهدف.



وبدأ إيفرتون اللقاء بشكل مميز ونجح في تسجيل أول أهدافه عند الدقيقة التاسعة بواسطة لاعب وسطه غيلفي سيغوردسون، قبل أن يُضيف زميله كالفيرت ليوين هدفًا ثانيًا في الدقيقة 41.



وظهر ليدز بشكل مغاير في الشوط الثاني وتمكن من تقليص الفارق عند الدقيقة 48، بهدف أحرزه المهاجم البرازيلي رافينها من تمريرة زميله باتريك بامفورد.



وبهذا حقق إيفرتون انتصاره الأول بعد تعادل وهزيمة في الجولتين السابقتين، رافعًا رصيده لـ 36 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.



المصدر: وكالات