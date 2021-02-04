الامارات | بني ياس يواجه الفجيرة بـ «العائدين من الإصابة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يواجه الفجيرة بـ «العائدين من الإصابة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق بني ياس في الساعة 17:30 من عصر اليوم نظيره الفجيرة، ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء ستتعزز فيه صفوف «السماوي» بالمهاجم جواو بيدرو والمدافع جواو فيكتور، بعد أن غابا عن المواجهة السابقة بداعي الإصابة، وهو ما أثر في مستوى الفريق التي تعرض للخسارة بهدفين نظيفين على يد الوصل، وجمدت نقاطه عند 26 في المركز الثالث. وتمنح عودة الثنائي لتشكيلة المدرب الروماني دانيال إيسيلا دفعة كبيرة وخيارات جيدة لتعويض الغيابات الجديدة في الفريق عن اللقاء، بعد تأكد غياب الثلاثي فواز عوانة وصامويل سيل ونيكولاس خيمينيز عن اللقاء بداعي الإصابة، في وقت لن يشارك فيه الوافدان الجديدان عامر عبدالرحمن وأحمد ربيع في اللقاء لعدم الجاهزية الفنية.

من جهته، يدخل الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط لمواجهة اليوم وهو مدفوعاً بالمستوى الجيد الذي ظهر به في لقاء الجولة الماضية أمام الشارقة، والذي خسره بنتيجة 2-3، إذ يدرك لاعبو الفريق أن تقديم ذلك المستوى في مواجهة اليوم قد يمنح الفريق فرصة الخروج بنتيجة إيجابية.

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