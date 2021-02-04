الامارات | مذكرة تفاهم و«مباراتَي السلام» بين العين ومكابي حيفا

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم و«مباراتَي السلام» بين العين ومكابي حيفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ناديا العين ومكابي حيفا الإسرائيلي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم عبر تقنية الاجتماعات المرئية «عن بُعد»، وجاء الإعلان الرسمي للحدث التاريخي المهم خلال البث المشترك من مدينتَي العين وحيفا، حصرياً على قناة العين. وشهد مراسم توقيع الشراكة رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي، ورئيس نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، يعقوب شاحار، والمدير التنفيذي لنادي العين، راشد عبدالله، ونائب رئيس نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، أوزي مور، والمدير التنفيذي لنادي مكابي، عساف بن دوف.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، في كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم: «بداية أودّ أن أهنئ الجميع بالشراكة التاريخية، وهنا لابد من التأكيد على التزامنا بتعاليم ديننا الحنيف، والمضي على نهج قيادتنا الرشيدة، وأعتقد أن الشراكة مع نادي مكابي خطوة مهمة في التأكيد على رسالة الرياضة ودورها، في تعزيز مفهوم التسامح وترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب، كما تهدف المذكرة إلى تدعيم سياسة التعاون ومد جسور التواصل بين الناديين، في مختلف المجالات، تسويقياً وفنياً واستثمارياً، وتجارياً وإعلامياً ورياضياً، بين الناديين الكبيرين». وكشف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار عن موافقة الناديين على إقامة وديتين بعنوان «مباراتي السلام»، الأولى سيستضيفها استاد هزاع بن زايد، على أن تكون المباراة الثانية في مدينة حيفا الإسرائيلية وسيتم تحديدهما لاحقاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news