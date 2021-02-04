الامارات | 55 خيلاً تنافس في الأمسية الثالثة لـ «كرنفال كأس دبي العالمي» بميدان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 55 خيلاً تنافس في الأمسية الثالثة لـ «كرنفال كأس دبي العالمي» بميدان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الثالث في الموسم الجديد لـ«كرنفال كأس دبي العالمي»، على مضمار ميدان بدبي، ترعى أشواطه الستة «موانئ دبي العالمية» بجوائز تبلغ 549 ألف دولار، ينافس على ألقابها 55 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

ويتضمن السباق، إقامة بطولتين من التصنيف الرفيع تُقام كل منهما على المسارات الرملية لمسافة الميل (1600 متر)، وخصصتا لفئة «جروب 3»، تجري الأولى «2000 غينيس الإماراتي» في الشوط الثالث، بجوائز تبلغ 125 ألف دولار، وتتبع ببطولة «فايربريك ستيكس» التي تُقام في الشوط الرابع بجوائز تبلغ 130 ألف دولار.

وتستهل الأمسية، بشوط السرعة الخاص بالمسار الترابي «مينا راشد» المخصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1200 متر، بجوائز تبلغ 68 ألف دولار، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو ثانية البطولات الكلاسيكية للموسم الجديد «2000 غينيس الإماراتي»، ويطمح إلى حصد لقبها، ستة من مهور السنوات الثلاث، يتقدمها «مهيب» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب نيكولاس باشالارد، وقيادة الفارس ريان كوارتولو، خصوصاً أن المهر سبق له قبل أسبوعين الحلول وصيفاً في السباق التحضيري للبطولة، بفارق الرأس القصير عن نجم غودولفين «ريبليس رومانس» الغائب عن سباق اليوم.

ويحمل المهر «نافال كراون» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، راية «غودولفين» في المنافسة على اللقب، وإهداء الشعار الأزرق، واللقب الـ12 تاريخياً في «2000 غينيس الإماراتي» منذ حصد خيول «غودولفين» لقب النسخة الأولى عام 2000 مع المهر «بشير»، وآخرها في نسخة 2019 مع «استهداف».

وفي ثانية البطولات الرئيسة، تبحث ستة جياد عن حصد لقب أول لها في بطولة «فايربريك ستيكس»، يبرز منها «ماترهورن» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر ست سنوات يسجل مشاركته الأولى في الموسم الجديد، منذ انتصاره في السابع من مارس الماضي بلقب الجولة الثالثة من بطولة «آل مكتوم للتحدي» البروفة المصغرة لشوط «كأس دبي العالمي».

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد «كيمبر» بشعار «أر أر أر للسباقات»، وإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس، في ظهور ثانٍ للجواد البالغ من العمر سبع سنوات، يبحث من خلاله عن استعادة لغة الانتصارات التي غابت عنه منذ انتصاره الأخير في يناير 2020، بلقب الجولة الافتتاحية من بطولة «آل مكتوم للتحدي» للموسم الماضي.

«غودولفين» تدفع بـ 7 من ممثليها في «كأس ميدان»

تدفع «غودولفين» بسبعة من ممثليها للمنافسة على لقب «كأس ميدان» التي تجري في الشوط الثاني لمسافة 2810 أمتار عشبية، بجوائز تبلغ 88 ألف دولار، يبرز منها جوادان يشرف عليهما المدرب الوطني سعيد بن سرور، سبق لهما تحقيق أداء لافت على المضمار ذاته وإنما لمسافة أقل بلغت 2410 أمتار عشبية، و«غلوبيل هيت» القادم من انتصار قبل أسبوعين، أو زميله دبي فيوتشر، الذي سيتولى قيادته الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، ويطمح إلى تعويض حلوله وصيفاً في مشاركته الأخيرة التي أقيمت في 21 يناير الماضي.

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