الامارات | اليوبيل الفضي لـ «كأس دبي العالمي» يستقطب 762 خيلاً من 19 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوبيل الفضي لـ «كأس دبي العالمي» يستقطب 762 خيلاً من 19 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للسباق، عن قائمة الخيول المهجنة الأصيلة التي تم ترشيحها من قبل ملاك الخيل من 19 دولة حول العالم، للمشاركة في نسخة اليوبيل الفضي من «كأس دبي العالمي» التي تُقام في 27 مارس المقبل، على أيقونة مضامير الخيل في العالم مضمار ميدان بدبي، من ضمنها 176 ترشيحاً للمنافسة على الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، البالغ جوائزه 12 مليون دولار.

ووفقاً لبيان صحافي، تم قبول 1511 ترشيحاً، و762 خيلاً مدربة في 19 دولة، في قائمة ضمت نخبة الجياد على الساحة الدولية، من أبرزها خيول اجتذب ملاكها المنافسة على حصد لقب تاريخي في الشوط الأغلى بأمسية «كأس دبي العالمي» بحجم بطل سباق «بيغاسوس» الأميركي الشهير الجواد «كيركس قو» الذي يشرف عليه المدرب الأسطوري بوب بافرت، بجانب بطل سباق «رن هابي ماليبو ستيكس» الجواد «شارلستان».

كما تضم القائمة التي اجتذبها الشوط الرئيس، نخبة من الأبطال صاحبة الإنجازات في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، أبرزها البطل الثلاثي الجواد «كود أوف أونر»، والجواد «سليبي إيز تود»، و«تاكس» الذي يشرف على تدريبه داني أورغان، و«تاكيتوس» الذي حل في المركز الرابع في سباق «بريدرز كب كلاسيك» الأميركي، بالإضافة إلى خيول دولية تملك سجل إنجازات في السباقات المحلية بحجم «دبي واريو» بإشراف جون غوزدن، و«ميليتري لو» بإشراف مصبح المهيري، و«كابيزانو»، و«كيمبر» و«ماترهورن» التي تفوقت في سباقات 2000 متر الرملية للموسم الماضي، بإشراف مدربين من الإمارات وبريطانيا واليابان وفرنسا وأميركا.

واستقطب سباق «دبي شيما كلاسيك» ضمن أمسية «كأس دبي العالمي» المخصص لخيول «جروب 1» بجوائز تبلغ خمسة ملايين دولار، 167 خيلاً تم ترشيحها، في قائمة ضمت النجم «أديب» المصنف الثالث في قائمة جوائز سباقات «لونجين» العالمية، ويُعد الأعلى تصنيفاً ضمن الخيول التي تم ترشيحها في هذا الشوط الذي اجتذب أيضاً ممثلة اليابان الفرس «كرونو جنس» التي حققت الفوز بلقب «أرينا كينين» نهاية عام 2000، بالإضافة إلى «شانيل ميكر» بإشراف المدرب الأميركي الشهير بيل موت، و«ناو دا مالس» بإشراف ديفي سماج، و«مغول» بإشراف المدرب الأيرلندي الخبير أيدن أوبريان، كما تسطع في هذا الشوط أسماء مدربين يتولون الإشراف على الخيول المحلية، بحجم مدربي «غودولفين» سعيد بن سرور وشارلي آبلبي بجانب جون غوزن، الذين تحفل مسيرتهم بانتصارين بلقب «دبي شيما كلاسيك».

وجذب شوط «دبي تيرف» المخصص لخيول «جروب 1» وجائزته المالية أربعة ملايين دولار، جياداً سطع نجمها في مشاركات سابقة بأمسية الكأس، من أبرزها النجم الياباني «ألموند آي»، كما يسجل الشوط مشاركة أسماء مميزة حققت إنجازات على الساحة العالمية ضمن سباقات الفئة الأولى، يتقدمها بطل «سانت جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان رويال أسكوت الجواد «لورد نورث» بإشراف المدرب جون غوزدن، وبطل جائزة البحرين الدولية الجواد «سمسير» بإشراف المدرب فوزي ناس، وبطل «بيغاسوس» الأميركي «كولونيل ليام»، و«لارجنت» بإشراف المدرب الأميركي تيد بليتشر.

وسيتم في 22 مارس المقبل، الإعلان عن القائمة النهائية التي تخوض السباقات التسعة التي تتضمنها الأمسية الـ25 في «كأس دبي العالمي»، إذ إن الترشيحات الأولية التي تم الإعلان عنها أمس، تتبع بمراحل أخرى لاعتمادها بشكل نهائي.

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