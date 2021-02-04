الامارات | النصر يستقبل خورفكان ومدربه السابق كايو

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستقبل خورفكان ومدربه السابق كايو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق النصر عند الساعة 17:30 من عصر اليوم على ملعبه في استاد آل مكتوم، نظيره خورفكان في الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة قوية يتوقع أن يغيب عنها المدرب الكرواتي كرونسلاف، بعد أن تم الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية أبعدته عن تدريب الفريق في اليومين الماضين.

وكان النصر قد تعرّض إلى خسارة قاسية أمام الجزيرة في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، أبعدته عن الصدارة بفارق 11 نقطة، مما يعتبر فارق كبير، نظراً لما يقدمه الفريق مقارنة بانتصارات الشارقة المتتالية التي وضعته في الصدارة.

وفي مواجهة أخرى خلال المباراة نفسها، يحلّ مدرب خورفكان الحالي البرازيلي كايو، ضيفاً ثقيلاً على فريقه السابق الذي قام بتدريبه ويعود اليوم إليه مدرباً لخورفكان، الذي فاز على الجزيرة بثلاثية وتعادل مع الشارقة، العين، شباب الأهلي، ويسعى المدرب إلى تأكيد تفوقه بالطفرة التي قام به في قيادة الفريق.

ويقدم خورفكان في الدوري بقيادة كايو مستويات مميزة تجعله مرشحاً للبقاء بين الكبار خلال الموسم المقبل في حال استمر بحصد النتائج الإيجابية.

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