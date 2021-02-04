الامارات | رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد يدلي بتصريحات منحازة ضد النساء

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد يدلي بتصريحات منحازة ضد النساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدلى رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، يوشيرو موري، بتصريحات منحازة ضد المرأة، معتبراً أن النساء يجعلن الاجتماعات تطول «لصعوبة» تحدثهن بإيجاز. وبحسب يومية «أساهي شيمبون»، قال موري (83 عاماً)، رئيس الوزراء السابق المعروف بزلاته العامة، إن «اجتماعات مجلس الإدارة، التي تضم الكثير من النساء، تأخذ وقتاً طويلاً». وتابع: «عندما ترفع عدد النساء في الهيئة التنفيذية، يواجهن صعوبة في الانتهاء إذا لم يتم تقييد وقتهن إلى حد معين، وهذا مزعج»، فردّ بعض أعضاء مجلس الإدارة بالضحك. وبينما تحتل اليابان مراكز الصدارة في مجموعة من المؤشرات العالمية، تتخلف عن تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تحتل المركز 121 بين 153 دولة، بحسب استطلاع حول الفجوة بين الجنسين صادر عام 2020 عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news