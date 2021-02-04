الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
النصر - خورفكان 17:30
بني ياس - الفجيرة 17:30
الوحدة - الشارقة 20:15
مونديال الأندية
تيجريس أونال - هيونداي 18:00
الأهلي - الدحيل 21:30
توتنهام - تشيلسي 00:00
الدوري السعودي
الهلال - أبها 19:15
الاتحاد - الفتح 19:50
النصر - التعاون 21:15
الدوري الكويتي
الكويت - خيطان 17:40
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