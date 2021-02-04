اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

النصر - خورفكان 17:30

بني ياس - الفجيرة 17:30

الوحدة - الشارقة 20:15

مونديال الأندية

تيجريس أونال - هيونداي 18:00

الأهلي - الدحيل 21:30

توتنهام - 00:00

الدوري السعودي

الهلال - أبها 19:15

الاتحاد - الفتح 19:50

النصر - التعاون 21:15

الدوري الكويتي

الكويت - خيطان 17:40

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا