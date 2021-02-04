شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يسقط ليفربول بهدف ويعقد موقفه من المنافسة على الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح برايتون في تحقيق فوز مفاجئ على فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالتغلب عليه بهدف نظيف في مباراة الجولة 22 في المسابقة على ملعب أنفيلد.

أحرز ستيفن ألزاتي الهدف الأول لفريقه برايتون في الدقيقة 56، بعد عرضية من الجهة اليمنى وصلت على رأس موباي، مهدها لـ ستيفن وسددها الكولومبي بالقدم في المرمى الخالي، وسط غفلة دفاعية من أصحاب الأرض.

الهزيمة جمدت رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن ليستر سيتي و4 نقاط عن مانشستر يونايتد، وجميعهم خاض 22 مباراة، بينما بات الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر 7 نقاط مع أفضلية لعب السيتي مباراة أقل.

وقفز برايتون إلى المركز الخامس عشر بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة ليحقق خطوة كبيرة في رحلته للهروب من الهبوط في نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى.