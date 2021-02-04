شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يكرم بطل الملاكمة المصرى يوسف كرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم مجلس إدارة نادى أسوان مساء اليوم الأربعاء، بطل الملاكمة المصرى يوسف كرار أبن أسوان والنوبة والمصنف الاول فى مصر والثالث افريقيا و الـ 12 عالميا ،حيث شهد حفل التكريم فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، واعضاء مجلس إدارة نادي اسوان وعدد من أعضاء النادى.

وأكد مجدى سبالك نائب رئيس نادي اسوان، أن تكرمينا اليوم للبطل الأولمبي يوسف كرار أقل شئ نقدمه لأحد ابطال مصر وافريقيا فى الملاكمة، لافتا أن نادى اسوان وجماهيره، يقدمون الدعم المعنوى للبطل المصرى ، خاصة أنه أحد أبناء أسوان والنوبة.

وقال فتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن مشاركتنا، تاتى تقديراً للبطل المصرى، فى إطار دعم الحكومة للأبطال الرياضين فى مختلف الالعاب.

يذكر أن يوسف كرار حاصل على وسام رئيس الجمهورية من الطبقة الثالثة.