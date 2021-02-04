شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البنك الأهلى يخضعون لمسحة طبية استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو فريق البنك الأهلى والجهاز الفني بقيادة محمد يوسف لإجراء المسحة الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز قبل 72 ساعة من المباريات.

وقرر محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عودة التدريبات اليوم دون راحه نظرا لقلة الفترة الزمنية ما بين مباراة الأمس أمام المصري ببرج العرب في الجولة الحادية عشرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ومباراة الجونة المقرر لها السبت المقبل على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة.