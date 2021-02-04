شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما أقيم اليوم الأربعاء الموافق 3 / 2 / 2021 بالدوري المصرى مباراتين بالجولة الحادية عشرة للمسابقة حيث التقى إنبى مع بيراميدز وطلائع الجيش مع المقاولون العرب بينما واجه مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة وأستضاف الاسماعيلى نظيره سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.

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