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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما أقيم اليوم الأربعاء الموافق 3 / 2 / 2021 بالدوري المصرى مباراتين بالجولة الحادية عشرة للمسابقة حيث التقى إنبى مع بيراميدز وطلائع الجيش مع المقاولون العرب بينما واجه مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة وأستضاف الاسماعيلى نظيره سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.
سموحة يعمق جراح الإسماعيلى بثنائية في الظهور الأول لـ"يوفيتش"
حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، على استاد الإسماعيلية، في الظهور الأول للمدرب البوسني دراجان يوفيتش في تدريب الدرايش.
المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش بهدف فى ليلة صدارة "سمير" هدافى الدورى
انتهت مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب ، التى جمعت الفريقين فى ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز ، بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .
إنبى يقتل طموح بيراميدز ويهزمه 3 / 2 فى الدورى المصرى.. فيديو
حقق فريق إنبى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي انتهت بين الفريقين منذ قليل ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي إقيمت على استاد بتروسبورت.
الاتحاد السكندرى يسحق المقاصة برباعية ويصعد للمركز العاشر بالدوري..فيديو
نجح فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن فى تحقيق فوز ساحق على مضيفه مصر المقاصة برباعية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف زعيم الثغر كل من روماريو ويليامز فى الدقيقة 19 وأضاف محمد الصباحى الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم سجل رزاق سيسيه الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 75 و 87.
جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز
ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة بينما ياتى الاهلى المركز الثانى برصيد 21 نقطة و يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة و المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة .