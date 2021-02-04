شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: ضيعت على الزمالك بطولة الدورى خلال موسمين وخرجتهم من الكاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير، لاعب فريق طلائع الجيش، هداف الدورى حتى الآن، أن التعادل مع المقاولون العرب اليوم نتيجة جيدة، خاصة أنه كان لقاء صعبا، فى ظل بيع أكثر من لاعب من الذئاب، ولكن النقطة التى حصدها الطلائع اليوم ستفرق مع الفريق فيما هو قادم فى مسابقة الدورى، وسيطمع الطلائع فى المستوى الأفضل خلال الفترة القادمة.

وقال اللاعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2، إنه سجل هذا الموسم حتى الآن 6 أهداف تصدر بهم ترتيب هدافى الدورى، لكن لم يسجل أى منهم فى مرمى الزمالك، مقارنة بالموسمين الماضيين، حيث سجل 5 أهداف فى الفريق الأبيض منهم هدف فى مرمى محمد عواد، و4 أهداف فى شباك محمود جنش، وأضاف اللاعب: "خرجت الزمالك من الكأس وضيعت عليهم بطولة الدورى فى الموسمين الماضيين".

وأشار أحمد سمير إلى أن الزمالك استغنى عنه بقرار مجلس إدارة ولم يمنحوه الوقت الكافى ليقدم أفضل ما لديه من إمكانيات فنية، قائلا: "لم يصبروا عليا وكنت بلعب ظهير أيسر، وهذا مركز غير مركزى فأنا ألعب أمام منطقة الـ 18".

وانفرد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بصدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعد ما نجح فى التسجيل مرة أخرى خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب. وتصدر سمير قائمة الهدافين حتى الأن برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات جزاء.