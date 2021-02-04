شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعد لمباراة الزمالك بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى خوض لاعبى الفريق التدريبات الجماعية غدا دون راحة استعدادا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

نجح فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن فى تحقيق فوز ساحق على مضيفه مصر المقاصة برباعية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف زعيم الثغر كل من روماريو ويليامز فى الدقيقة 19 وأضاف محمد الصباحى الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم سجل رزاق سيسيه الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 75 و 87.

وأجرى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد أتصال هاتفى بالجهاز الفنى بقيادة حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكره للتهئنه بالفوز والاداء الجيد الذى قدموه لاعبى الفريق أمام مصر المقاصة وحصد الثلاث نقاط قائلا " أشكر الجهاز الفنى واللاعبين على الروح العاليه والاداء الرجولى وأتمنى أستمرار تلك الروح خلال المرحله المقبله أمام الزمالك وطلب من العميد نقل تحيته وشكره للاعبين لما قدموه لاسعاد جماهير سيد البلد والتى كانت فى شوق لفرحه ".

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاحد القادم .