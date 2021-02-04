شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3\2\2021 العديد من الاخبار الرياضية المهمة، منها اختيار باملاك لإدارة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، وانفراد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بصدارة هدافى الدورى، واتجاه بيراميدز لإقالة أروبارينا المدير الفني للفريق.

الأثيوبى باملاك تيسيما يقود مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة، وتقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 12 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أحمد سمير ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بالهدف السادس

انفرد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد ما نجح في التسجيل مرة أخرى خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

وتصدر سمير قائمة الهدافين حتى الأن برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات جزاء.

سموحة يعمق جراح الإسماعيلى بثنائية في الظهور الأول لـ"يوفيتش"

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، على استاد الإسماعيلية، في الظهور الأول للمدرب البوسني دراجان يوفيتش في تدريب الدراويش.

اتجاه لإقالة أروابارينا من تدريب بيراميدز بعد الخسارة أمام إنبى

بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها فريق بيراميدز تحت قيادة الأرجنتيني أروابارينا، وكان أخرها الخسارة من إنبي بثلاثية مقابل هدفين ، تتجه النية داخل الإدارة لإقالة الخواجة الأرجنتيني ، في ظل سوء النتائج تحت قيادته.

لجنة التفتيش على اتحاد الكرة تنهى عملها بعد مراجعة ملفات الـ5 سنوات الأخيرة

انتهت لجنة التفتيش المتواجدة باتحاد الكرة من عملها وتسليم التقرير إلي الجهات المسئولة للبت فيها بعد مراجعة اللجنة جميع العقود والأوراق والحسابات الخاصة باتحاد الكرة في السنوات الخمس الآخيرة.

الشناوي: نحترم الدحيل ولكن هدفنا إسعاد جماهيرنا

عبر محمد الشناوي قائد الأهلي عن سعادته بالتواجد في قطر لمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها فريقه بعد غياب 7 سنوات.

قال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الدحيل غدا الخميس: "سعيد بالتواجد في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للأندية، وعملنا الفترة الماضية على دراسة الدحيل وهو فريق كبير ونحترمه ونحن جاهزون ونتمنى التوفيق واسعاد جمهورنا".

حسام البدري يحضر مباراة انبي و بيراميدز في الدوري

حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة انبي وبيراميدز في الدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني احمد أيوب المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

رئيس مسابقات الفيفا يزور بعثة الأهلي.. ويحضر المران الأخير قبل مباراة الدحيل

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية و خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاري مورتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي والذي حرص علي حضور مران الفريق الختامي مساء اليوم الأربعاء.

إنبى يقتل طموح بيراميدز ويهزمه 3 / 2 فى الدورى المصرى.. فيديو

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي انتهت بين الفريقين منذ قليل ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي إقيمت على استاد بتروسبورت.

سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الدحيل

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الدحيل القطري.