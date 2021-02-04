شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة البدلاء تمنح جماهير الأهلي الثقة لتواجد حسين الشحات على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، مواجهة قوية مع الدحيل القطرى فى مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الزى البديل (القميص الرمادى والشورت الأسود والجوارب السوداء) خلال مباراة الدحيل مساء غد الخميس فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، على أن الفريق القطرى الطقم الأحمر كاملا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفنى الذى عقد ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.

واختتم الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل القطري، وشارك المغربي بدر بانون في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التي تعرض لها في مران الفريق أمس.

ويسود ارتياح كبير لدى جماهير الأهلى من حالة لاعبيه قبل مواجهة الدحيل ولا يخشى غياب حسين الشحات نجم الفريق عن مواجهة الخميس، بعدما أصيب في مواجهة الأهلى وبيراميدز في الدورى والتي انتهت بالتعادل السلبى في آخر مواجهات الفريق قبل مونديال الأندية.

ويمتلك الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى العديد من النجوم القادرين على تعويض حسين الشحات، وهو ما دفع الجمهور إلى الاطمئنان لوجود طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف وصلاح محسن، بإلاضافة إلى العائد من الإصابة جونيور أجايى، مع إمكانية مشاركة حسين الشحات نفسه بعد المشاركة في آخر مران.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الدحيل القطري.