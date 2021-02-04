شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3\2\2021 ، العديد من الاخبار الرياضية المهمة منها زيارة مسئول الفيفا لبعثة الاهلى في الدوحة ، قيام اتحاد الكرة بسحب التليفونات من موظفي احدى الادارات ، و هزيمة بيراميدز امام انبى 3\2 ، و سلبية مسحة الاهلى قبل مواجهة الدحيل بالإضافة إلى تصدر احمد سمير قائمة هدافى الدورى

أحمد سمير ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بالهدف السادس

انفرد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد ما نجح في التسجيل مرة أخرى خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

وتصدر سمير قائمة الهدافين حتى الأن برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات جزاء.

سموحة يعمق جراح الإسماعيلى بثنائية في الظهور الأول لـ"يوفيتش"

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، على استاد الإسماعيلية، في الظهور الأول للمدرب البوسني دراجان يوفيتش في تدريب الدراويش.

رئيس مسابقات الفيفا يزور بعثة الأهلي.. ويحضر المران الأخير قبل مباراة الدحيل

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية و خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاري مورتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي والذي حرص علي حضور مران الفريق الختامي مساء اليوم الأربعاء.

واقعة طريفة.. اتحاد الكرة يسحب التليفونات من الإدارة المالية ..تعرف علي السبب

شهد اتحاد الكرة واقعة طريفة من قبل اللجنة الثلاثية بالجبلاية بعدما قرر رئيس اللجنة سحب أجهزة التليفونات الأرضية من الإدارة المالية بالحسابات وذلك بسبب عدم الرد ليقرر رئيس اللجنة سحب التليفونات ووضعها بمكتبه عن طريق مدير مكتبه في واقعة أغضبت مسئولو الإدارة المالية بسبب هذا التصرف.

إنبى يقتل طموح بيراميدز ويهزمه 3 / 2 فى الدورى المصرى.. فيديو

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي انتهت بين الفريقين منذ قليل ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي إقيمت على استاد بتروسبورت.

سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الدحيل

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الدحيل القطري.

الاتحاد السكندرى يسحق المقاصة برباعية ويصعد للمركز العاشر بالدوري..فيديو

نجح فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن فى تحقيق فوز ساحق على مضيفه مصر المقاصة برباعية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف زعيم الثغر كل من روماريو ويليامز فى الدقيقة 19 وأضاف محمد الصباحى الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم سجل رزاق سيسيه الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 75 و 87.