حامد وساسى وبن شرقى وأنور يودعون أوناجم قبل الانضمام للوداد

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القاهرة - سامية سيد - حرص ثلاثى فريق الزمالك طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى، ووليد أنور مدير شئون اللاعبين بنادى السكة الحديد، على توديع زميلهم المغربى محمد أوناجم قبل مغادرة القاهرة، من أجل الانضمام لصفوف الوداد المغربي على سبيل الإعارة، حيث غادر اللاعب مطار القاهرة فى السادسة مساء اليوم، على أن ينضم لتدريبات فريقه الجديد.

وتجمع لاعبو الزمالك و وليد أنور مع محمد أوناجم، والذى أبدى حزنه الشديد على مغادرة الزمالك دون أن يترك بصمة، حيث أكد لزملائه إنه كان يرغب فى الاستمرار والحصول على فرصة لخدمة الفريق، إلا إن الظلم الذى تعرض له من بعض الأجهزة الفنية تسبب فى خروجه على سبيل الإعارة.



فرجانى ساسى وبن شرقى وطارق حامد ووليد أنور يودعون أوناجم

وأعير أوناجم إلى وداد الأمة مقابل 100 ألف دولار، بجانت تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى النادي، ولعب أوناجم من قبل في نادي الوداد البيضاوي في الفترة من 2015 إلى 2019 حيث شارك أوناجم مع الزمالك هذا الموسم في مباراتين فقط صنع فيهما هدفا واحدا.

وعبر محمد أوناجم عن سعادته بالعودة لفريقه السابق، موضحا أنه عانى في الزمالك من تجاهل الأجهزة الفنية لقدراته الكروية حيث قال، فى تصريحات تليفزيونية: "لم أتعاقد مع الزمالك لكي أحصل على أموال، هدفي كان المساهمة مع الفريق الأبيض وحصد الألقاب لكن طوال موسم ونصف لم ألعب سوى 5 مباريات تقريبا، وحينما كنت أشارك لمباراة واحدة أجلس أمامها ثلاث أو أربع مباريات على دكة البدلاء".

وتابع اللاعب المغربي: "كنت مخنوق في الزمالك، الفترة الماضية كانت صعبة، وسعيد بعودتي للوداد المغربي؛ لأنه الفريق الذي سيعيدني للحياة، وبوابتي للمنتخب المغربي".

وأكمل أوناجم: "حدث خلاف بيني وبين باتشيكو، واعتذرت أمام الجميع، لكن المدرب لم يمرر الواقعة وينساها، وبقي أسيرا لهذا الموقف، مما أثر على فرص مشاركتي".

وكشف أوناجم عن علاقته الطيبة بجماهير الزمالك واللاعبين مبديا إعجابه الشديد بشخصية شيكابالا قائد الفريق الأبيض.