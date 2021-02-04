شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الزمالك ضم الجزيرى مقابل 8 ملايين جنيه على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في نادى المقاولون العرب، أن سيف الدين الجزيرى تمت إعارته إلى نادى الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه، على أن يكون إعارة بنية البيع، في حالة طلب شرائه يكون لهم الأحقية، في شرائه، على أن يسدد الزمالك 12 مليون جنيه بخلاف الـ 8 مقابل الإعارة.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس 2 إن اللاعب سيفيد الزماك، وسيظهر مستواه كلما شارك في المباريات، خاصة أنه لديه طموح كبير، وأشار إلى أن الفريق لن يتأثر فىظل تواجد أكثر من لاعب لتعويض مركزه، وقد سبق وباع الفريق أكثر من لاعب ولم يتأثر مثل أحمد على وطاهر محمد طاهر.

وأضاف المشرف العام على الكرة في المقاولون أن مسابقة الدورى ها الموسم قوية، وهو أحد أسباب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم تجانس اللاعبين الجدد مع الفر يق حتى الآن، بخلاف تواجد إصابات في صفوف المقاولون خلال الفترة الماضية، إلان النتائج ستتحسن تدريجيا مع تجانس الصفقات الجديدة.