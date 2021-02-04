شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة طريفة.. اتحاد الكرة يسحب التليفونات من الإدارة المالية ..تعرف علي السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اتحاد الكرة واقعة طريفة من قبل اللجنة الثلاثية بالجبلاية بعدما قرر رئيس اللجنة سحب أجهزة التليفونات الأرضية من الإدارة المالية بالحسابات وذلك بسبب عدم الرد ليقرر رئيس اللجنة سحب التليفونات ووضعها بمكتبه عن طريق مدير مكتبه في واقعة أغضبت مسئولو الإدارة المالية بسبب هذا التصرف.

وتدخل مسئولو اتحاد الكرة من الموظفين الكبار وتم إعادة التليفونات الأرضية خاصة أنه يتم استخدامها من قبل الموظفين للتعامل مع الأندية والادارات المالية بالهيئات المختلفة التي تتعامل مع الاتحاد.

انتهت لجنة التفتيش المتواجدة باتحاد الكرة من عملها وتسليم التقرير إلي الجهات المسئولة للبت فيها بعد مراجعة اللجنة جميع العقود والأوراق والحسابات الخاصة باتحاد الكرة في السنوات الخمس الآخيرة.

وأنهت اللجنة التى كانت تضم أكثر من 18 فردا من مراجعة عدد من الملفات الخاصة باتحاد الكرة في السنوات الأخيرة ومنها عقد الملابس ومباريات المنتخب وعقد خافيير اجيري المدير الفني السابق للمنتخب و شركة الvar .