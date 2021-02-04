شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مكافأة الفوز وقسط للاعبى غزل المحلة عقب الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو فريق غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة خالد عيد على مكافأة الفوز على الزمالك أمس في بطولة الدورى المصرى الممتاز، واستلام الشيكات الخاصة بأقساط عقود اللاعبين لصرفها خلال الأيام المقبلة، تحفيزا من قبل المسئولين للاستمرار في النتائج الإيجابية.

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التى أقيمت على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 فى المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد المقبل والتى يستضيفها ملعب السلام.