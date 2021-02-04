شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة راحة 24 ساعة عقب الفوز بثنائية على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الإسماعيلى في بطولة الدورى الممتاز، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات خلال الرحلة المقبلة، على أن تعود التدريبات الجماعية للفريق السكندرى يوم الجمعة المقبل بمقر النادى.

وعمق فريق سموحة جراح الإسماعيلي وفاز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، على استاد الإسماعيلية، في الظهور الأول للمدرب البوسني دراجان يوفيتش في تدريب الدرايش.

ويستضيف فريق سموحة نظيره إنبى يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية.

وكشف الجهاز الطبي لفريق سموحة سبب غياب حسام حسن مهاجم الفريق عن المشاركة أمام الاسماعيلى، حيث يعانى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفيه والذى فضل الجهاز الطبى بعدم التسرع بالدفع بيه وبقائه ليكون جاهز لمباراة إنبى المقبلة.