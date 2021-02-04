شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى .. الأحمر يختتم استعداداته لموجهة الدحيل القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 3 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الدحيل.. وبدر بانون يشارك في المران

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الدحيل.. وبدر بانون يشارك في المران

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعدادته لمواجهة الدحيل القطري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس علي ستاد المدينة التعليمية في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

رئيس مسابقات الفيفا يزور بعثة الأهلي.. ويحضر المران الأخير قبل مباراة الدحيل

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية و خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاري مورتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي والذي حرص علي حضور مران الفريق الختامي مساء اليوم الأربعاء.