شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يصلون فندق الإقامة عقب الانتهاء من التدريب الختامى لمباراة الدحيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو فريق الأهلي إلى فندق الإقامة بدولة قطر عقب الانتهاء من التدريبات استعدادا لمباراة الدحيل القطرى في افتتاح بطولة كأس العالم للاندية غدا، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لوصول اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل القطري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس على استاد المدينة التعليمية في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

واستقبل محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كأس العالم للأندية وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاري مورتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي والذى حرص على حضور مران الفريق الختامي مساء اليوم الأربعاء.