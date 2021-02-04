شكرا لقرائتكم خبر عن الأثيوبى باملاك تيسيما يقود مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة، وتقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 12 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

و واصل مولودية الجزائر نتائجه المتواضعة فى الدوري الجزائرى بسقوطه أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب "20 أغسطس"، والمؤجل من الجولة السادسة من عمر المسابقة للموسم الحالى 2020 – 2021.

جاء هدف فوز فريق شبيبة الساورة على مولودية الجزائر بعد 3 دقائق على بداية المباراة وسجله اللاعب بلال مسعودى.

وفشل المولودية فى تحقيق الفوز خلال أخر 4 مباريات فى الدوري الجزائرى، حيث كان أخر فوز حققه على مضيفه فريق وفاق سطيف 1 – 0 فى 16 يناير الماضى.

وتوقف رصيد مولودية الجزائر عند 19 نقطة فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الجزائرى، الذى يتصدره فريق وفاق سطيف برصيد 24 نقطة، بينما رفع شبيبة الساورة رصيده للنقطة 20 فى المركز الرابع.

وكان الأهلى قد توج بالنسخة الأخيرة من لقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بنتيجة 2 – 1، فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى نوفمبر الماضى على ستادة "القاهرة الدولى".