شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأخير للأهلى استعدادا لمواجهة الدحيل القطري.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لقطات فيديو وصور توثق لحظات من المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء استعدادا لمواجهة الدحيل القطري المقرر إقامتها غدا الخميس ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وأظهرت لقطات الفيديو والصور نجوم الأهلي في التدريبات قبل مواجهة الدحيل القطري، غدا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس على استاد المدينة التعليمية في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وشارك المغربي بدر بانون في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التي تعرض لها في مران الفريق أمس.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق علي الاطمئنان علي حالة اللاعب الذي تواجد اليوم في مران الفريق استعدادا لمباراة الغد.

ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي البديل، (القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء)، خلال مباراة الدحيل مساء غد الخميس في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية،على أن الفريق القطري الطقم الأحمر كاملا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عقد ظهر الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، والدكتور احمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب الذي يتولّى أعمال الترجمة بالجهاز الفني، بالإضافة إلى أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ، ورأفت إبراهيم، إداريي الفريق.















































