شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 3 / 2 / 2021 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء الموافق 3 / 2 / 2021 بالدوري المصرى مباراتين بالجولة الحادية عشرة للمسابقة حيث التقى إنبى مع بيراميدز وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، بينما واجه مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة وأستضاف الاسماعيلى نظيره سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.

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