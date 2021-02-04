شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: أتمنى حصد الأهلي بطولة كأس العالم للأندية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى حسام عاشور، قائد الأهلى السابق والاتحاد السكندري الحالي، أن يفوز المارد الأحمر بلقب كأس العالم للأندية، قائلا: "أتمنى التوفيق للأهلي فهذا هو النادي الذي أشجعه وأتمنى أن يفوز غدا، وأن يصل لأبعد مدى في البطولة، وأن يتوج بها في النهاية، وأنا أثق في كل اللاعبين وعلى تواصل معهم".

ويواصل النادى الأهلى استعداداته لمباراة الدحيل في أول مواجهاته ضمن مباريات مونديال الأندية كبطل أفريقيا، حيث يعول جماهير النادى كثيراً على تلك البطولة، أملاً في ظهور القلعة الحمراء بأفضل شكل ممكن وملائم لتاريخه الكبير.

وأضاف حسام عاشور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت عقب فوز الاتحاد السكندرى على مصر المقاصة برباعية قائلا: "عانينا من ظروف صعبة بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا ولكننا الآن عدنا بشكل جيد، وحسام حسن مدرب الفريق قال لنا رغم التقدم مواصلة الضغط والسيطرة على الملعب وكل شيء كان جيد".

وكان فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن حقق فوزا ساحقا على مضيفه مصر المقاصة برباعية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف زعيم الثغر كل من روماريو ويليامز فى الدقيقة 19 وأضاف محمد الصباحى الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم سجل رزاق سيسيه الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقة 75 والدقيقة 87.

بهذا الفوز يرتقى الاتحاد السكندرى للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند المركز الثامن برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 17 هدفا.