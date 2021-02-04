شكرا لقرائتكم خبر عن مسعف يكشف تفاصيل إنقاذه للاعب ابتلع لسانه فى إحدى مباريات كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود إسماعيل، مشرف قطاع بهيئة الإسعاف ببني سويف، تفاصيل إنقاذه للاعب كرة قدم ابتلع لسانه في إحدى المباريات، قائلًا: "معتاد إني أكون معاهم في الماتشات والتمرين بالإسعافات الأولية". وأوضح محمود إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن إصابات الملاعب جزء لا يتجزأ من الإصابات العامة، حيث إن رجال الإسعاف تدربوا على كل أنواع الإصابات، كما أننا نحصل على دورات مكثفة لكي نكون أسرع في التعامل مع كل الحالات والإصابات.

وأضاف: سمعت ناس بتقول إن اللاعب مات وإن في مشكلة، لكني كانت عارف بتصرف إزاي، ففتحت ممر الهواء وبدأ يتنفس مرة أخرى ويستعيد وعيه، لافتًا إلى أن اللاعب يتلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابته بكسر في الأنف، ما استدعى خضوعه لجراحة تثبيت الأنف.

وأشار إلى أن اللاعب الذي ابتلع لسانه اصطدم بأحد لاعبي الفريق المنافس، وارتخت عضلات جسمه بالكامل، بعكس ما هو معتاد في إصابات الملاعب، إذ تشكك في أنه ابتلع لسانه، وقيم الحالة بشكل مبدئي أنه يعاني على مستوى الوعي، معقبا: "قعدت أقوله يا أحمد مردش عليّ، وحاولت أسمع عند الفم والأنف إنه بيتنفس ولا لأ، وعيني كانت على الصدر، والحمد لله استعاد وعيه".