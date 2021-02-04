شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 3/ 2/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 3/ 2/ 2021 العديد من الأحداث المهمة جاء فى مقدمتها، الأثيوبى باملاك تيسيما يقود مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، محمد عبد الغني يخضع لفحوصات طبية قبل المشاركة في المران، صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم الزيمبابوي بيليات، عرض أهلى جدة يثير أزمة بين الونش ومحمود علاء.

الأثيوبى باملاك تيسيما يقود مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة، وتقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 12 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

حامد وساسى وبن شرقى وأنور يودعون أوناجم قبل الانضمام للوداد

حرص ثلاثى فريق الزمالك طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى، ووليد أنور مدير شئون اللاعبين بنادى السكة الحديد، على توديع زميلهم المغربى محمد أوناجم قبل مغادرة القاهرة، من أجل الانضمام لصفوف الوداد المغربي على سبيل الإعارة، حيث غادر اللاعب مطار القاهرة فى السادسة مساء اليوم، على أن ينضم لتدريبات فريقه الجديد.

ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك في الصدارة

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما أقيم اليوم الأربعاء الموافق 3 / 2 / 2021 بالدوري المصرى مباراتين بالجولة الحادية عشرة للمسابقة حيث التقى إنبى مع بيراميدز وطلائع الجيش مع المقاولون العرب بينما واجه مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة وأستضاف الاسماعيلى نظيره سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.

منافس الزمالك.. المولودية يواصل نتائجه المتواضعة بالدوري الجزائرى

واصل مولودية الجزائر نتائجه المتواضعة فى الدوري الجزائرى بسقوطه أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب "20 أغسطس"، والمؤجل من الجولة السادسة من عمر المسابقة للموسم الحالى 2020 – 2021.

الصور الأولى للاعب الزمالك محمد عبد الغنى بعد تعرضه لإصابة فى الفك

شارك اللاعب محمد عبد الغني، مدافع نادى الزمالك، متابعيه وجمهوره، بصور له يظهر فيها بعد اتمام عملية الغرز التى خضع لها عقب إصابته التى تعرض لها فى مباراة فريقه أمس أمام نادى غزل المحلة والتى انتهت بهزيمة القلعة البيضاء بثنائية مقابل هدف.

منافس الزمالك.. الترجي يحافظ على صدارة الدوري التونسي بفوز صعب أمام البنزرتي

شيكابالا وأحداد يشاركان في مران الزمالك

أنتظم الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وحميد أحداد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة وغاب شيكابالا عن مران الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب شعوره ببعض الآلام في أسفل الظهر بينما انتهى حميد أحداد من تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم الزيمبابوي بيليات

كشفت تقارير صحفية، عن دخول خاما بيليات نجم فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، دائرة اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز على الترتيب، من أجل ضمه الصيف المقبل.

عرض أهلى جدة يثير أزمة بين الونش ومحمود علاء