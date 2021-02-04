شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلى وسموحة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمق فريق سموحة جراح الإسماعيلي وفاز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، على استاد الإسماعيلية، في الظهور الأول للمدرب البوسني دراجان يوفيتش في تدريب الدرايش.

ونجح عبد الكبير الوادي لاعب فريق سموحة في وضع فريقه في المقدمة بهدف أول في الدقيقة 38 من زمن المباراة، فيما سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

وشهد الشوط الأول محاولات من الطرفين كما طغت الخشونة في الالتحامات على أداء الفريقين، ما اضطر الحكم إبراهيم نور الدين لاشهار الكارت الأصفر 3 مرات، مرتين للاعبي سموحة ومرة للاعب في الإسماعيلي.

وفي الشوط الثاني كثف فريق الإسماعيلي من محاولاته لتعويض النتيجة والعودة في المباراة وكان قريبا من ذلك في الوقت القاتل من زمن اللقاء وتحديد مع ارتباك الهاني سليمان ولكن المحاولات الخطرة لم تسفر عن وصول الفريق الأصفر لمرمى سموحة.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء نجح مصطفى فتحي لاعب سموحة في الحصول على ضربة جزاء احتسبها نور الدين، ليحولها نفس اللاعب للهدف الثاني للموج الأزرق ويقتل المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر أربعة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف ، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 15 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.