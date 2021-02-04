شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف كرار ابن النوبة.. معلومات عن بطل مصر فى الملاكمة 2021.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم نادى أسوان الرياضى، بطل مصر للملاكمة الحاصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية للملاكمة يناير 2021، ابن النوبة يوسف كرار والذى سبق أن حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن بطل مصر للملاكمة:



يوسف على كرار

يعد يوسف كرار ، من أبناء النوبة بمحافظة أسوان، يقيم بمحافظة السويس، يبلغ من العمر 21 سنة، من مواليد 19 مايو عام 2000 ، ونشأ لأب من قرية غرب أسوان وأمه من قرية أبو هور بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وعاش معهما فى محافظة أسوان حتى انتقل إلى محافظة السويس.



اللاعب يوسف كرار

وعن الألقاب، فتم تصنيفه الأول داخل مصر والثالث أفريقيا ورقم 12 على العالم في سن 20 عام وأصغر لاعب داخل التصنيف، وحصل على المركز الأول وبطولة الجمهورية للشباب مرتين على التوالى 2017 و2018 ، وبطل أفريقيا والميدالية الذهبية والتأهل لبطولة العالم وأولمبياد الشباب بالأرجنتين عام 2018، وبطل عرب والميدالية الذهبية للشباب عامين على التوالى 2017/2018، وحصل على المركز الأول 3 مرات وبطولة الجمهورية للناشئين عام 2014 حتى عام 2016، وبطل مصر للرجال وبطولة الجمهورية عامين على التوالى 2019 و2020.



جوائز وميداليات

كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشارك مع منتخب الرجال "درجة أولى"، وانضم للمنتخب القومي للرجال، وحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة روسيا الدولية إحدى أقوى البطولات العالمية "عالم مصغرة"، وحاز أيضاً على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب والتأهل لبطولة العالم بروسيا كـ"أصغر لاعب بالبطولة"، كما حصد الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا 2020، والمركز الأول وبطولة الجمهورية للرجال يناير 2021.



شهادات تقدير