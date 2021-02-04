شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مستوى زيزو يشعل الغضب فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الاستياء والغضب داخل جهاز الكرة بنادى الزمالك، بسبب تراجع مستوى عدد من اللاعبين جاء فى مقدمتهم أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق، والذى تراجع مستواه بشكل ملحوظ فى المباريات الماضية دون وجود أسباب واضحة، الأمر الذى أدى لهبوط نسبى فى أداء الفريق بشكل عام، خاصة وإن "زيزو" يعد من الركائز الأساسية بالفريق.

زيزو يعد من أهم مفاتيح لعب الزمالك فى الفترة الأخيرة، وكان وجوده فى التشكيل بمثابة "كارت ارهاب" لمدافعى الخصم، إلا إن أحمد سيد لم يحرز أى هدف منذ انطلاق الموسم الحالى، واكتفى اللاعب بصناعة 3 أهداف أمام إنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة.

أحمد سيد زيزو شارك فى جميع مواجهات الزمالك "10 مباريات" بالدورى، بمعدل 788 دقيقة، ولم يتلقى اللاعب أى بطاقة صفراء أو حمراء خلال مشاركاته العشرة بالموسم الحالى.

تراجع مستوى زيزو دفع الخواجة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لدراسة استبعاد اللاعب من مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدورى.

حيث يرغب باتشيكو فى منح الفرصة للوافد الجديد سيف الجزيري القادم من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومروان حمدي القادم من مصر المقاصة.

وخسر فريق الزمالك امام غزل المحلة في الجولة الـ 11 للدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف ، والهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.