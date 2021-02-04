شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى .. أحمد سمير يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب هداف الدورى المصرى الممتاز بعدما أقيم اليوم الاربعاء الموافق 3 / 2 / 2021 بالدوري المصرى مباراتين بالجولة الحادية عشرة للمسابقة حيث التقى إنبى مع بيراميدز وطلائع الجيش مع المقاولون العرب بينما واجه مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة وأستضاف الاسماعيلى نظيره سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.

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