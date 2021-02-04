- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى .. أحمد سمير يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب هداف الدورى المصرى الممتاز بعدما أقيم اليوم الاربعاء الموافق 3 / 2 / 2021 بالدوري المصرى مباراتين بالجولة الحادية عشرة للمسابقة حيث التقى إنبى مع بيراميدز وطلائع الجيش مع المقاولون العرب بينما واجه مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة وأستضاف الاسماعيلى نظيره سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.
سموحة يعمق جراح الإسماعيلى بثنائية في الظهور الأول لـ"يوفيتش"
حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، على استاد الإسماعيلية، في الظهور الأول للمدرب البوسني دراجان يوفيتش في تدريب الدرايش.
المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش بهدف فى ليلة صدارة "سمير" هدافى الدورى
انتهت مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب ، التى جمعت الفريقين فى ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز ، بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .
إنبى يقتل طموح بيراميدز ويهزمه 3 / 2 فى الدورى المصرى.. فيديو
حقق فريق إنبى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي انتهت بين الفريقين منذ قليل ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي إقيمت على استاد بتروسبورت.
الاتحاد السكندرى يسحق المقاصة برباعية ويصعد للمركز العاشر بالدوري..فيديو
نجح فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن فى تحقيق فوز ساحق على مضيفه مصر المقاصة برباعية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف زعيم الثغر كل من روماريو ويليامز فى الدقيقة 19 وأضاف محمد الصباحى الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم سجل رزاق سيسيه الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 75 و 87.
جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز
ويتصدر أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 أهداف بينما ياتى بالمركز الثانى جون إيبوكا مهاجم فريق إنبى برصيد 5 أهداف و يحتل المركز الثالث رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز و فى المركز الرابع يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك بنفس عدد الاهداف .