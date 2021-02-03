شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي × مانشستر سيتي: جوندوجان يواصل التألق في يوم معادلة الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مانشستر سيتي نتائجه المتميزة، وحقق الفريق انتصارًا جديدًا في الدوري، على حساب بيرنلي بنتيجة 2-0، في مباراة ضمن الجولة 22 من البريميرليج.

وتقدم الضيوف في النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق البرازيلي جابرييل جيسوس، ثم ضاعف الجناح المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج تقدم الفريق في النتيجة قبل 7 دقائق من نهاية النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني حافظ الضيوف على هيمنتهم على مجريات اللعب وأهدروا أكثر من فرص لزيادة غلتهم التهديفية ضد خصم فشل في التسديد على مرماهم طوال ال90 دقيقة (سددوا كرتين خارج المرمى)

رجل المباراة:

لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان واصل مستوياته المميزة، وقدم مباراة كبيرة أخرى من خلال صناعته للهدف الثاني، بجانب صناعته لـ 5 فرص تهديفية في المباراة، وهو نفس عدد الفرص التي صنعها بقية زملائه في الفريق.

هل تعلم أن:

-بيرنلي سددوا ثلاث تسديدات فقط في آخر مباراتين في البريميرليج )ضد تشيلسي ومان سيتي(، وفقًا لموقع أوبتا الإحصائي، لم يكن لدى أي فريق عدد أقل من التسديدات في أي وقت مضى (بداية من تجميع بيانات المسابقة منذ موسم 2003/2004) في مباراتين متتاليتين في المسابقة. (بالتساوي مع سوانزي سيتي في مارس 2018).

-مانشستر سيتي حقق الفوز في 9 مباريات بالدوري خلال أخر 46 يومًا - عدد انتصارات يفوق إجمالي انتصارات 9 فرق في المسابقة هذا الموسم بعد 22 جولة.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

أنفرد مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 47 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه، مانشستر يونايتد، مع تبقي مباراة مؤجلة للمتصدر الحالي.

الخسارة أوقفت رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 8 نقاط عن مواقع الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

سجل إلكاي جوندوجان (7) أو صنع (1) ثمانية أهداف في آخر 10 مباريات في البريميرليج - نفس سجل مساهماته التهديفية مع الفريق في 61 مباراة سابقة له مجتمعة مسبقًا.

-شارك رحيم سترلينج بشكل مباشر في تسجيل 154 هدفًا في جميع المسابقات تحت قيادة بيب جوارديولا (99 هدفًا و 55 تمريرة حاسمة) - ثمانية أكثر من أي لاعب آخر لمانشستر سيتي في هذا الوقت.

-مانشستر سيتي عادل رقمه القياسي في البريميرليج من خلال الخروج بستة شباك نظيفة متتالية، وهو سجل عرفه النادي من قبل خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2015 ومن سبتمبر إلى أكتوبر 2018.

فاز مانشستر سيتي بآخر 13 مباراة في جميع المسابقات، وهي أطول فترة انتصارات يحققها فريق من البريميرليج (في مختلف البطولات) منذ أرسنال بين مارس وأغسطس 2002 (13 أيضًا).