شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يقترب من الرحيل عن بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب المدرب الأرجنتيني، أروابارينا، من الرحيل عن قيادة فريق بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة في ظل النتائج السيئة الذي يحققها الفريق خلال الموسم الجاري.

وتلقى بيراميدز، هزيمتين أمام إنبي والاتحاد السكندري، بخلاف تعادله في 6 مواجهات ضد الأهلي والزمالك والبنك الأهلي والإسماعيلي وسموحة ووادي دجلة، وفا في 3 لقاءات فقط من 11 مواجهة خاضها بالدوري المصري هذا الموسم، على حساب سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب.