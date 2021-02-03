شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الإسماعيلي بعد خسارة الدروايش من سموحة: الفريق يعود للفصول الباردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد خسارة الإسماعيلي بهدفين نظيفين أمام سموحة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز، وصف موقع إسماعيلي أون لاين، التابع لقلعة الدروايش هذه الهزيمة بالفصول الباردة.

وقال الموقع: عاد فريق الإسماعيلي سريعا الى فصوله الباردة بعد الأداء الرائع فى اللقاء الماضى أمام بيراميدز و تلقي اليوم هزيمة جديدة على ملعبه، وهى الهزيمة الرابعة له هذا الموسم أمام فريق سموحه بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع الفريقان على ملعب النادى الإسماعيلي فى إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدورى العام.

موقع إسماعيلي أون لاين